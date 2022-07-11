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Сегодня, 17:54

Решение по иску российских клубов в CAS будет сформировано до конца недели

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) сформирует решение по апелляциям российских футбольных клубов на отстранение от участия в еврокубках до конца этой недели, утверждает ТАСС.

Рассмотрение CAS апелляций от клубов было запланировано на понедельник. Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от еврокубков.

13 мая ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/15185489
УЕФА
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