Решение по иску российских клубов в CAS будет сформировано до конца недели

Спортивный арбитражный суд (CAS) сформирует решение по апелляциям российских футбольных клубов на отстранение от участия в еврокубках до конца этой недели, утверждает ТАСС.

Рассмотрение CAS апелляций от клубов было запланировано на понедельник. Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от еврокубков.

13 мая ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА.