Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Тоболом» (0:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Костанае.

«Игра была сложной, но именно этого мы и ожидали, — приводит слова Черчесова Nemzeti. — Мы перепробовали все на поле, но, к сожалению, этого было недостаточно. В прошедшей встрече были свои сложности, но я бы не стал сейчас в них вдаваться, хотелось бы сначала обсудить их с командой. Игра была равной, у нас были моменты, как и у соперника».

Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште. Начало — 21:00 (мск).