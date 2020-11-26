Зидан считает, что «Реал» показал свой лучший футбол в игре с «Интером»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0) отметил, что его команда сыграла отлично. По его мнению, мадридцы заслужили 3 очка.

— Прекрасно сыграли с первой до последней минуты, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Были серьезны и энергичны. Мы понимали, что важность этих трех очков сложно переоценить. Это помогло моей команде показать свой лучший футбол.

Должен поблагодарить своих ребят. Сегодня у нас не было других вариантов, кроме как побеждать, и команда сыграла так здорово! Секретом успеха стало то, что все выложились на 100 процентов. Мы полностью заслужили эти три очка, поскольку контролировали ход игры до самого финального свистка.