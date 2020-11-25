Зидан: «Иско — наш футболист, но не знаю, насколько долго»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Иско. В октябре 28-летний полузащитник выразил недовольство своим количеством игрового времени.
— Иско — наш игрок, но я не знаю, насколько долго. Пока что он наш. Мы им довольны, это наш футболист.
В нынешнем сезоне Иско провел за «Реал» семь матчей, но ни в одном не отыграл 90 минут, а в «старте» появился только трижды.
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