Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Иско. В октябре 28-летний полузащитник выразил недовольство своим количеством игрового времени.

— Иско — наш игрок, но я не знаю, насколько долго. Пока что он наш. Мы им довольны, это наш футболист.

В нынешнем сезоне Иско провел за «Реал» семь матчей, но ни в одном не отыграл 90 минут, а в «старте» появился только трижды.