«Локомотив» огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20. В список вошли 22 футболиста. «Железнодорожники» сыграют с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Вратари: Маринату Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайн Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.

Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.