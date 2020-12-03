Нападающий «Челси» Оливье Жиру оформил покер в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» — 4:0. Это первый автор покера в составе лондонцев за последние 10 лет. Предыдущим был нынешний главный тренер Фрэнк Лэмпард, который забил 4 мяча в марте 2010 года в игре с «Астон Виллой».

Жиру в возрасте 34 лет 63 дней стал самым пожилым автором хет-трика и покера в истории Лиги чемпионов.