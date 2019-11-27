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«Зенит» — «Лион»: все голы матча

27 ноября 2019, 22:57
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«Зенит» одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 42-й минуте матча счет открыл нападающий Артем Дзюба. Спустя 42 минуты отличился полузащитник Магомед Оздоев.

42-я минута: гол Дзюбы

84-я минута: гол Оздоева

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Зенит — Лион

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