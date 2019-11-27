«Зенит» — «Лион»: все голы матча
«Зенит» одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
На 42-й минуте матча счет открыл нападающий Артем Дзюба. Спустя 42 минуты отличился полузащитник Магомед Оздоев.
42-я минута: гол Дзюбы
? Дзюба выиграл борьбу в штрафной гостей и головой отправил мяч в ворота Антони Лопеша.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2019
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84-я минута: гол Оздоева
? Магомед Оздоев мощно пробил и мяч после рикошета от ноги Марсело во второй раз оказался в воротах «Лиона».#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитЛион pic.twitter.com/RIfoPmZFEC— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2019
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