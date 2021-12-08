«Зенит» сыграл вничью с «Челси» и не вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» в домашнем матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.

На 50-й минуте Алфи Гилкрист открыл счет, а на 66-й минуте Евгений Ким его сравнял.

Молодежка «Зенита» заняла третье место в группе H (7 очков) и не вышла в плей-офф.

Первое место занял «Ювентус» (13 очков и матч в запасе) и сыграет сразу в 1/8 финала. «Челси» (10 очков) стал вторым и начнет выступление в плей-офф с 1/16 финала.