Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» и не вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

13:59
Теги:

«Зенит» в домашнем матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.

На 50-й минуте Алфи Гилкрист открыл счет, а на 66-й минуте Евгений Ким его сравнял.

Молодежка «Зенита» заняла третье место в группе H (7 очков) и не вышла в плей-офф.

Первое место занял «Ювентус» (13 очков и матч в запасе) и сыграет сразу в 1/8 финала. «Челси» (10 очков) стал вторым и начнет выступление в плей-офф с 1/16 финала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
Врачи перечислили ранние симптомы диабета
2
1