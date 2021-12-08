Семшов: «У «Зенита» будет преимущество, только если «Челси» выставит второй состав»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов оценил шансы команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси».

«Наверное, матч с «Динамо» будет основополагающим при подготовке «Зенита» к игре с «Челси». Безусловно, и «Челси», и «Зенит» уже обеспечили себе евровесну в разных турнирах, к тому же, некоторым футболистам «Челси» будет дан отдых, потому что в чемпионате Англии идут потери очков, а они тоже хотят стать чемпионами. Игра, скажем так, пройдет без нервотрепки, давить результат не будет, но для копилки своих стран, особенно нашей, очки важны, плюс можно заработать какие-нибудь бонусы.



Преимущество «Зенита» будет в том случае, если «Челси» приедет не основным составом. В последнем туре команды, которым практически ничего не нужно, подходят к матчам иногда неожиданно, потому что мы не знаем, какой состав, какие изменения будут. Иногда тренер дает поиграть тем футболистам, у кого мало практики. Тут все зависит от состава, который привезет «Челси», — приводит ТАСС слова Семшова.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится сегодня, 8 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск).