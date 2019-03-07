Защитник "Реала" Карвахаль пропустит месяц из-за травмы бедра

Защитник "Реала" Дани Карвахаль и нападающий Лукас Васкес получили травмы в ответном матче Лиги чемпионов против Аякса (1:4).

- По результатам обследования, медицинская служба диагностировала у Карвахаля травму прямой мышцы правого бедра. У Васкеса - травма подколенного сухожилия левой ноги, - говорится в сообщении на официальном сайте "Реала".

По информации Goal, 27-летний защитник пропустит 4 недели, а Васкес будет готов к концу марта.

В этом сезоне Карвахаль провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 передач. На счету Лукаса Васкеса 37 игр, 5 голов и 4 голевых паса.