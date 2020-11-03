Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

За что назначен пенальти в пользу «Локомотива»?

21:56
Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Теги:

На 24-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота гостей, определив, что футболист мадридцев Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной площади. Сделал это судья после вмешательства видеоассистентов Вилли Делажо и Абдулкадыра Битигена и просмотра видеоповтора.

Двумя минутами ранее Бастьен не увидел контакт мяча с рукой, потому что обзор ему перекрыл игрок «Локомотива».

И видеоассистенты, и арбитр решили, что Эррера не сыграл в мяч головой или корпусом, а произошел рикошет. Значит, возникли основания наказать его 11-метровым ударом. (Александр Бобров)На 24-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота гостей, определив, что футболист мадридцев Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной площади. Сделал это судья после вмешательства видеоассистентов Вилли Делажо и Абдулкадыра Битигена и просмотра видеоповтора.

Двумя минутами ранее Бастьен не увидел контакт мяча с рукой, потому что обзор ему перекрыл игрок «Локомотива».

И видеоассистенты, и арбитр решили, что Эррера не сыграл в мяч головой или корпусом, а произошел рикошет. Значит, возникли основания наказать его 11-метровым ударом. (Александр Бобров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21054
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир