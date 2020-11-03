За что назначен пенальти в пользу «Локомотива»?

На 24-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота гостей, определив, что футболист мадридцев Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной площади. Сделал это судья после вмешательства видеоассистентов Вилли Делажо и Абдулкадыра Битигена и просмотра видеоповтора.

Двумя минутами ранее Бастьен не увидел контакт мяча с рукой, потому что обзор ему перекрыл игрок «Локомотива».

И видеоассистенты, и арбитр решили, что Эррера не сыграл в мяч головой или корпусом, а произошел рикошет. Значит, возникли основания наказать его 11-метровым ударом. (Александр Бобров)На 24-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота гостей, определив, что футболист мадридцев Эктор Эррера сыграл рукой в своей штрафной площади. Сделал это судья после вмешательства видеоассистентов Вилли Делажо и Абдулкадыра Битигена и просмотра видеоповтора.

Двумя минутами ранее Бастьен не увидел контакт мяча с рукой, потому что обзор ему перекрыл игрок «Локомотива».

И видеоассистенты, и арбитр решили, что Эррера не сыграл в мяч головой или корпусом, а произошел рикошет. Значит, возникли основания наказать его 11-метровым ударом. (Александр Бобров)