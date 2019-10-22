«Ювентус» — «Локомотив»: Роналду проводит 165-й матч в Лиге чемпионов. До рекорда Касильяса — 12 игр
21:47
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Для португальца эта игра стала 165-й в главном еврокубковом турнире.
По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только голкиперу «Порту» Икеру Касильясу. Тройку лидеров замыкает Хави, сыгравший в составе «Барселоны» 151 встречу в Лиге чемпионов.
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