Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Ювентус» — «Локомотив»: Роналду проводит 165-й матч в Лиге чемпионов. До рекорда Касильяса — 12 игр

21:47

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Для португальца эта игра стала 165-й в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только голкиперу «Порту» Икеру Касильясу. Тройку лидеров замыкает Хави, сыгравший в составе «Барселоны» 151 встречу в Лиге чемпионов.

Трансляция матча «Ювентус» — «Локомотив»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир