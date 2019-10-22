Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива». Для португальца эта игра стала 165-й в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю Роналду занимает второе место в истории, уступая только голкиперу «Порту» Икеру Касильясу. Тройку лидеров замыкает Хави, сыгравший в составе «Барселоны» 151 встречу в Лиге чемпионов.

Трансляция матча «Ювентус» — «Локомотив»