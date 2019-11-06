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«Ювентус» и «Бавария» обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

22:56
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По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов выход в 1/8 финала обеспечили себе «Ювентус» и «Бавария».

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Москве со счетом 2:1. Команда набрала 10 очков и при любом исходе оставшихся матчей не опустится ниже второго места в группе D.

«Бавария» обыграла «Олимпиакос» (2:0). Мюнхенский клуб на первом месте в группе В с 12-ю очками и также досрочно пробился в 1/8 финала, обеспечив себе место в двойке лучших.

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