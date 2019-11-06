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Юрий Семин: «Дуглас Коста — это какой-то рок. Он нам все время забивал, когда я тренировал «Динамо»

6 ноября 2019, 23:49
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов. Победный мяч в концовке игры провел бывший игрок «Шахтера» Дуглас Коста.

— Следующие два матча вы проведете еще смелее и бодрее?

— Не знаю, что такое слово «бодрее». Мы бодро играли в каждом матче. Тактика — она зависит от многого. От того, какие игроки есть в твоем распоряжении, в каких мы находимся кондициях. Там нам меньше «Ювентус» дал возможность атаковать. Здесь у нас были очень хорошие атакующие действия. Еще один момент — я восхищен игроками, тем, как они вели единоборства с футболистами мирового уровня из «Ювентуса». За исключением последнего гола. Кстати, Дуглас Коста — это какой-то рок. Когда я работал в киевском «Динамо», он нам все время забивал. Он был игроком «Шахтера», чтобы вы знали. (Игорь Рабинер)

Локомотив — Ювентус

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