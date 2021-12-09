Луческу: «Я доволен качеством игры и ростом игроков «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионом против «Бенфики» (0:2) отметил, что доволен игрой команды.

«Почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно — они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов», — цитирует Луческу сайт УЕФА. — Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков".

«Не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники — это молодые игроки, которым по 19-20 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне», — добавил Луческу.

«Динамо» заняло последнее место в группе E (1 очко) и не сыграет весной в еврокубках.