20:02 | Футбол — Лига чемпионов

Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

8

ЦСКА объявил состав на гостевой первый матч четвертого отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз". В атаке армейцев сыграют Витинью и Федор Чалов, в запасе остался Аарон Оланаре. Тройку центральных защитников составили Василий Березуцкий, Виктор Васин и Сергей Игнашевич.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Головин, Дзагоев – Витинью, Чалов.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Оланаре.

Игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в групповой турнир Лиги чемпионов?
голосовать
8
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex_maestro

2-0 Армейцы выиграют

21:36

The glory !

Васин в центре , чет очково уже...

21:09

коньььььь

Бодуныч ты ведь дауныч ? Я знал !

20:50

VictorHeinrich

Сутра Бодуныч Да ты, похоже, ПостоянноБодуныч, а не только с утра...)))

20:37

Сутра Бодуныч

От Вернблума ноль толку,кроме хамских выходок.

20:27

yspesh4

В атаку что-ли играем?

20:24

allehandro

ravilius777 стремная газетенка, это весь предматчевый обзор?? Это же не Спартак играет)))

20:19

ravilius777

стремная газетенка, это весь предматчевый обзор??

20:11