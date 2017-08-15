Витинью и Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

ЦСКА объявил состав на гостевой первый матч четвертого отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз". В атаке армейцев сыграют Витинью и Федор Чалов, в запасе остался Аарон Оланаре. Тройку центральных защитников составили Василий Березуцкий, Виктор Васин и Сергей Игнашевич.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Головин, Дзагоев – Витинью, Чалов.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Оланаре.

Игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка