Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре Лиги чемпионов (4:3) отметил, что соперник доставил проблемы, так как подбирал много мячей.

— «Зальцбург» — прекрасная команда, но это мы знали еще до матча, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Подарив им гол в первом тайме, мы только укрепили веру гостей в свои силы. Вскоре «Зальцбург» забил второй мяч. Главные проблемы у нас были от того, что «Зальцбург» подбирал очень много мячей и моментально проводил контратаки.

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