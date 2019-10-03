Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Виргил ван Дейк: «Зальцбург» — прекрасная команда, но это мы знали еще до матча»

03:46
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре Лиги чемпионов (4:3) отметил, что соперник доставил проблемы, так как подбирал много мячей.

— «Зальцбург» — прекрасная команда, но это мы знали еще до матча, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Подарив им гол в первом тайме, мы только укрепили веру гостей в свои силы. Вскоре «Зальцбург» забил второй мяч. Главные проблемы у нас были от того, что «Зальцбург» подбирал очень много мячей и моментально проводил контратаки.

Ливерпуль — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027040/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир