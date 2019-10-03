Виргил ван Дейк: «Зальцбург» — прекрасная команда, но это мы знали еще до матча»
03:46
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Зальцбургом» во 2-м туре Лиги чемпионов (4:3) отметил, что соперник доставил проблемы, так как подбирал много мячей.
— «Зальцбург» — прекрасная команда, но это мы знали еще до матча, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Подарив им гол в первом тайме, мы только укрепили веру гостей в свои силы. Вскоре «Зальцбург» забил второй мяч. Главные проблемы у нас были от того, что «Зальцбург» подбирал очень много мячей и моментально проводил контратаки.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027040/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур