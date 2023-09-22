Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:32

Видаль назвал матч «Милан» — «Ньюкасл» худшим в истории Лиги чемпионов: «Они довели меня до тошноты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артуро Видаль.
Фото AFP

Бывший полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль раскритиковал игру между «Миланом» и «Ньюкаслом» (0:0) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это худшая игра в истории Лиги чемпионов. Эти дураки из «Милана» и «Ньюкасла» довели меня до тошноты. Я не понимаю «Ньюкасл». Они заняли четвертое место в АПЛ, но умеют только бегать», — цитирует Видаля AS со ссылкой на его трансляцию на Twitch.

Кроме того, чилиец раскритиковал игру «Манчестер Сити»: «Матч «Манчестер Сити» (против «Црвены Звезды» (3:1) — прим.) был скучным, как всегда» и заявил, что уснул в первом тайме матча «ПСЖ» — «Боруссия» (2:0).

36-летний полузащитник с лета этого года выступает за бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Ранее он играл за «Фламенго», «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Коло-Коло».

Артуро Видаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
1
2
Читайте также
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Журналисты подняли крик на пресс-конференции Байдена с Зеленским
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Французский политик указал на манипуляции главы ЕК вокруг трагедии в Хиросиме
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Порту» Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости