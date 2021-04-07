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Вайналдум недоволен игрой «Ливерпуля» в матче против «Реала» в ЛЧ

09:10
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум высказался по поводу результата первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. Допустили ошибку в расстановке, поэтому случилось то, что случилось.

Нам пришлось не просто, и мы недовольны итогом. Играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах», – приводит слова Вайналдума официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» пройдет 14 апреля в Англии.

Реал – Ливерпуль

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/

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