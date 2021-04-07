Роберто Мартинес оценил игру Де Брейне в матче против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, которого признали лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1).

«Он забил, но, что еще важнее, сегодня он был в эпицентре всех позитивных моментов в игре «Манчестер Сити» как с мячом, так и без мяча.

Он привнес в атаку нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной «девяткой», продемонстрировав безупречное понимание игры», – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Манчестер Сити» пройдет 14 апреля в Германии.