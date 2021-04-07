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Роберто Мартинес оценил игру Де Брейне в матче против «Боруссии» в Лиге чемпионов

08:16
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне, которого признали лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1).

«Он забил, но, что еще важнее, сегодня он был в эпицентре всех позитивных моментов в игре «Манчестер Сити» как с мячом, так и без мяча.

Он привнес в атаку нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной «девяткой», продемонстрировав безупречное понимание игры», – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Манчестер Сити» пройдет 14 апреля в Германии.

Манчестер Сити – Боруссия Д

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/

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