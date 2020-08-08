В Лиге чемпионов произошло уникальное событие: матчи двух сезонов в один день

Уникальное событие произошло в Лиге чемпионов. Впервые в истории турнира и его предшественника Кубка чемпионов в один день состоялись матчи двух разных сезонов.

В Ньоне прошли полуфиналы предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21. «Линфилд» обыграл «Тре Фиори» (2:0), а «Дрита» одолела «Интер» (1:0).

Позднее стартовали два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20: «Барселона» принимает «Наполи», «Бавария» — «Челси».

Кроме того, примерно 25 минут — с 22.00 по 22.25 — матчи двух разных сезонов проходили в одно время.

Сезон-2019/20 в Лиге чемпионов был прерван на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал станут одноматчевыми противостояниями на нейтральных полях в Португалии.

Трансляция матча «Барселона» — «Наполи»