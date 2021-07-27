В группах судей УЕФА восемь российских арбитров
Судейский комитет УЕФА оставил без изменений состав групп судей на первую часть сезона-2021/22. В элитной группе остались 27 человек, включая Сергея Карасева и немца Феликса Бриха, о котором говорили, что он завершил международную карьеру. На его место из первой группы должен был подняться Даниэль Зиберт, но пока этого не произошло.
Сегодня элитная группа арбитров УЕФА выглядит так: Дениз Айтекин, Феликс Брих, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все — Германия), Бенуа Бастьен, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Славко Винчич, Дамир Скомина (оба — Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хесус Хиль Мансано (все — Испания), Бьерн Кайперс, Данни Маккели (оба — Голландия), Сергей Карасев (Россия), Иштван Ковач, Овидиу Алин Хацеган (оба — Румыния), Уильям Коллам (Шотландия), Иван Кружляк (Словакия), Алексей Кульбаков (Белоруссия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Джюнейт Чакыр (Турция).
Кроме Карасева в группы судей УЕФА входят Сергей Иванов (первая), Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Виталий Мешков (все — вторая), Павел Кукуян, Алексей Матюнин, Владимир Москалев (все — третья). Кукуяну, чтобы получать назначения на международные матчи, нужно осенью пересдать экзамен по английскому языку. Выбыл из числа арбитров Сергей Лапочкин, который решением КЭДК УЕФА отстранен от судейской деятельности на 10 лет.
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