«Легия», «Мальме» и загребское «Динамо» вышли в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Путевки в третий отборочный раунд Лиги чемпионов завоевали польская «Легия», шведский «Мальме» и хорватское «Динамо» из Загреба.

Во втором раунде «Легия» обыграла эстонскую «Флору» (1:0) после победы в первом матче 2:1. «Мальме» сыграл вничью с финским ХИКом (2:2), победив 2:1 в первой игре. Загребское «Динамо» дважды победило «Омонию» со счетом 1:0.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

«Флора» (Эстония) — «Легия» (Польша) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 1:2

ХИК (Финляндия) — «Мальме» (Швеция) — 2:2 (1:1)

Первый матч — 1:2

«Омония» (Кипр) — «Динамо З» (Хорватия) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 0:1