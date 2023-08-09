В Госдуме назвали абсурдной ситуацию с невыдачей визы Ондуа в Великобританию из-за паспорта РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что футболист «Серветта» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа с российским паспортом пропустит первый матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«Уже до абсурда доходят эти истории в некоторых странах Европы. Уже не пускают спортсмена, который выступает за сборную Камеруна, играет за команду из Швейцарии, но при этом имеет российский паспорт. Считаю, что Великобритании и странам, которые так делаю, будет стыдно. Нам нельзя прощать такие выходки. Спортсмены не должны иметь проблем с переездами из одной страны в другую», — сказал Свищев «СЭ».

В «Серветте» заявили, что совместных действий клуба и игрока в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией оказалось недостаточно для решения проблемы.

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа.