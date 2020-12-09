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В FARE призвали не осуждать Смольникова и Мусаева, которые не встали на колено

16:42
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Глава международной организации «Sport for all», которая является участником FARE network, Янис Кузинс прокомментировал «СЭ» решение главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, а также игроков клуба Игоря Смольникова, Евгения Городова, Кристиана Рамиреса, Александра Мартыновича не преклонять колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».

— Любой игрок имеет полное право на выражение собственной позиции, — заявил в комменатрии «СЭ» Кузинс. — Мы не должны осуждать Смольникова, Мартыновича, Рамиреса, Городова или Мусаева за то, что они не встали на колено перед матчем — это будет неправильно. Это может только спровоцировать дальнейшие конфликты. С другой стороны, надо уважать традиции других стран. Если для России это проблема не совсем понятна, то во многих европейских странах она очень актуальна.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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