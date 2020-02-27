В 108 матчах Лиги чемпионов ВАР 27 раз меняли решение судьи

Руководитель проекта по внедрению ВАР в российском футболе Леонид Калошин на семинаре для представителей СМИ сообщил, что в 108 матчах 4-го отборочного раунда и группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 после вмешательства видеоарбитров 27 раз менялись решения судьи или его ассистента.

То есть в среднем по одному разу в каждом из четырех матчей. В чемпионате России такие решения менялись в среднем один раз менее чем в двух матчах. (Александр Бобров)