УЕФА запретил болельщикам «Бенфики» присутствовать на матче с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Болельщиков «Бенфики» не будет на выездном матче против «Зальцбурга» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

УЕФА наказал португальский клуб в результате инцидента на матче против «Реал Сосьедад» (1:3) в 4-м туре. Тогда болельщики лиссабонского клуба выбросили на поле файер с трибун.

За два тура до конца группового турнира «Бенфика» с 0 очков занимает последнее место в группе D. Лиссабонцы лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ.