УЕФА разрешил вакцинированным и переболевшим представителям команд не тестироваться на коронавирус

УЕФА внес изменения в протокол проведения соревнований в части, связанной с тестированием на коронавирус.

В заявлении организации указано, что лица, переболевшие и выздоровевшие от коронавируса, а также вакцинированные могут более не проходить тестирование перед международными матчами. При этом команды должны сами узнавать, могут ли указанные категории лиц отправляться на выездные матчи согласно законодательству стран, где проходят игры. Ответственность за это будет лежать на них.

Кроме того, команды также должны оплатить и организовать тестирование на COVID-19. При этом по их запросу УЕФА может оказать помощь в этом.