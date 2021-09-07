Матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» будет закрыт для посещения гражданами Украины, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Артем Франков.

«Есть сведения, что с подачи УАФ (Украинской ассоциации футбола) УЕФА запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер», — написал Франков. — Причины объяснять? Жители Одесской области и прочие желающие могут умыться — нечего шастать где попало...

Разумеется, это не распространяется на членов официальной делегации. Речь о болельщиках, у которых при входе на стадион будут проверять паспорта".

6 сентября стало известно, что УЕФА снял запрет на посещение матчей под эгидой организации болельщиками гостей.

Матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.