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УЕФА подтвердил, что болельщики гостевых команды вновь будут допущены на матчи

22:49
УЕФА. Фото УЕФА
УЕФА. Фото УЕФА
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УЕФА разрешил допуск болельщиков гостей на международные матчи, сообщает официальный сайт организации. Это решение касается как матчей еврокубков, так и игр сборных.

Указано, что болельщики команды гостей, как и прежде, могут получить квоту в 5 процентов мест на стадионе, если другое решение не было принято компетентными органами. Также все решения по заполняемости стадиона и ограничения на перемещение между странами остаются за местным властями.

Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.

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Евгений Петров все материалы автора

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