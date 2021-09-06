УЕФА подтвердил, что болельщики гостевых команды вновь будут допущены на матчи
22:49
УЕФА разрешил допуск болельщиков гостей на международные матчи, сообщает официальный сайт организации. Это решение касается как матчей еврокубков, так и игр сборных.
Указано, что болельщики команды гостей, как и прежде, могут получить квоту в 5 процентов мест на стадионе, если другое решение не было принято компетентными органами. Также все решения по заполняемости стадиона и ограничения на перемещение между странами остаются за местным властями.
Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.
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