УЕФА подтвердил, что болельщики гостевых команды вновь будут допущены на матчи

УЕФА разрешил допуск болельщиков гостей на международные матчи, сообщает официальный сайт организации. Это решение касается как матчей еврокубков, так и игр сборных.

Указано, что болельщики команды гостей, как и прежде, могут получить квоту в 5 процентов мест на стадионе, если другое решение не было принято компетентными органами. Также все решения по заполняемости стадиона и ограничения на перемещение между странами остаются за местным властями.

Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.