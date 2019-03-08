УЕФА объяснил, почему арбитр назначил пенальти в матче "ПСЖ" – "МЮ"

Главный арбитр Дамир Скомина, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" (1:3), назначил пенальти в ворота хозяев на последних минутах встречи, потому что рука защитника парижан Преснеля Кимпембе находилась в неестественном положении, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" переиграл "ПСЖ" в двухматчевом противостоянии (общий счет – 3:3, у "красных дьяволов" три гостевых гола, у парижан – два) и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
– Принимая во внимание, что судья не распознал инцидент четко во время матча, была проведена дополнительная проверка игрового эпизода с помощью VAR. Рука защитника "ПСЖ" находилась не близко к телу, что увеличивало площадь препятствия на пути мяча, поэтому главный судья встречи принял решение назначить пенальти, – говорится в заявлении УЕФА.
This week's #UCL VAR decisions explained.https://t.co/QD1zYfKYrf– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 марта 2019 г.
PENALTY to #ManUtd!!!!! After a long look at #VAR, the referee decides it was a handball by Kimpembe. Controversy!!!#PSGMUN #PSGMU #PSG #MUFC #UCL pic.twitter.com/wwovc9I6ym– Joga Bonito USA (@Jasoninho10) 6 марта 2019 г.