УЕФА не планирует отменять правило выездного гола

Переизбранный президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не собирается отменять правило выездного гола в еврокубках, сообщает ТАСС.

- Странно, мы об этом даже не собирались говорить. На комитетах это обсуждалось, но решения принято не было. Не стоит распространять ложные новости, - заявил Чеферин на пресс-конференции, состоявшейся после исполкома УЕФА.

Во вторник немецкое издание Kicker заявило, что исполком, якобы, должен отменить правило выездного гола, введенное в сезоне-1965/66. Причиной этого могло стать возрастающее недовольство скептиков, которые говорят, что сейчас забить на чужом поле стало гораздо проще, чем 50 лет назад.