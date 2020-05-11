УЕФА может сократить или отменить отборочный турнир еврокубков-2020/21
17:38
УЕФА рассматривает варианты сокращения отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, утверждает The Times. Существует вероятность полной отмены квалификации.
Причина — запрет на проведение спортивных соревнований в ряде стран, включая Францию и Голландию.
Групповой турнир Лиги чемпионов по плану УЕФА должен стартовать до 20 октября — обычно первые матчи проводятся в сентябре.
Есть вариант сокращения квалификационных матчей с двух до одного на нейтральном поле.
Решение по еврокубкам исполком УЕФА примет на заседании 27 мая.