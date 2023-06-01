УЕФА может сменить главного арбитра финала Лиги чемпионов

УЕФА может поменять главного арбитра финала Лиги чемпионов Шимона Марчиняка.

Как сообщает Sky Sport, это связано с новостями о том, что рефери принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

Информируется, что УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Решение о том, останется ли он главным арбитром финала ЛЧ, будет принято завтра.

Финал ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня.

42-летний Марчиняк с 2011 года является судьей ФИФА и входит в категорию элитных рефери УЕФА.