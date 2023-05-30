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Сегодня, 16:34

Джикия рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что будет болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов.

— За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

— Наверное, за «Интер». Италия мне ближе, сейчас как раз еду в итальянский ресторан, — сказал Джикия.

«Интер» встретится в финале ЛЧ с «Манчестер Сити». Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. «Интер» трижды выигрывал главный европейский трофей, «Манчестер Сити» может впервые стать победителем Лиги чемпионов.

Георгий Джикия
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ФК Интер (Интернационале)
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