Джикия рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что будет болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов.

— За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

— Наверное, за «Интер». Италия мне ближе, сейчас как раз еду в итальянский ресторан, — сказал Джикия.

«Интер» встретится в финале ЛЧ с «Манчестер Сити». Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. «Интер» трижды выигрывал главный европейский трофей, «Манчестер Сити» может впервые стать победителем Лиги чемпионов.