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УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов: 1 группа из 36 команд

00:13
Действуюший победитель Лиги чемпионов &quot;Бавария&quot;. Фото Twitter
Действуюший победитель Лиги чемпионов &quot;Бавария&quot;. Фото Twitter

УЕФА в ближайшее время может изменить формат Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph. Организация готова провести радикальные реформы на фоне участившихся разговоров о создании закрытой европейской суперлиги для элитных клубов.

В новом формате предполагается одна группа из 36 команд. Каждая команда проведет 10 игр с соперниками, которых определит жребий.

По итогам десяти матчей 16 лучших команд таблицы попадут в 1/8 финала, где первое место сыграет с 16-м, второе с 15-м и так далее. Команды с 17-й по 24-ю попадут в плей-офф Лиги Европы.

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