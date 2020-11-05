Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки — о поражении «Краснодара» от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ну... Почти нет слов. Вести 2:0 у «Севильи» в гостях — уже фантастика. А вот удержать преимущество — пока ещё за гранью даже для наших фантастов. В итоге 2:3, но ведь не болеть за «Краснодар» просто невозможно. Романтики!» — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.