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«Удержать 2:0 — пока еще за гранью даже для наших фантастов». Канделаки высказалась о поражении «Краснодара»

13:38
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки — о поражении «Краснодара» от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ну... Почти нет слов. Вести 2:0 у «Севильи» в гостях — уже фантастика. А вот удержать преимущество — пока ещё за гранью даже для наших фантастов. В итоге 2:3, но ведь не болеть за «Краснодар» просто невозможно. Романтики!» — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

Севилья — Краснодар

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/6580

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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