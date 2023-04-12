Тухель: «Я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я все еще никак не могу принять итоговый результат: нас наказали в те фрагменты игры, когда мы были лучше соперника. Сегодняшнее наказание было для нас жестоким. Полагал, что игра у нас была очень хорошей до того, как счет стал 2:0. Не стремлюсь преуменьшить этот результат; я наблюдал очень хорошую игру до 70-й минуты встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.