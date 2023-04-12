Фердинанд: «То, как «Сити» контролировал ход этой игры, было очень впечатляюще»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня при контроле мяча у «Сити» появилось нечто такое, чего я прежде не видел у него на этом этапе турнира. Настолько убедителен «Сити» был против очень и очень хорошей команды. То, как он контролировал ход этой игры, было очень впечатляюще, причем как с мячом, так и без мяча», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.