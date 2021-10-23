«Вам не стыдно?» Слова Роналду в перерыве матча «МЮ» — «Аталанта»
Стало известно, что сказал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в перерыве матча Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). После первого тайма итальянский клуб вел со счетом 2:0.
«Он спросил, не стыдно ли им, и сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может так выступать на глазах у своих фанатов. Он сказал партнерам, что они должны выиграть игру, и, если этого не сделают, могут не пройти в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова источника в команде The Sun.
Во втором тайме английский клуб забил три мяча, победный гол на счету Роналду.
«МЮ» с 6 очками занимает первое место в группе F, «Аталанта» с 4 очками — на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю