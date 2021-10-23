Стало известно, что сказал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в перерыве матча Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). После первого тайма итальянский клуб вел со счетом 2:0.

«Он спросил, не стыдно ли им, и сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может так выступать на глазах у своих фанатов. Он сказал партнерам, что они должны выиграть игру, и, если этого не сделают, могут не пройти в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова источника в команде The Sun.

Во втором тайме английский клуб забил три мяча, победный гол на счету Роналду.

«МЮ» с 6 очками занимает первое место в группе F, «Аталанта» с 4 очками — на второй строчке.