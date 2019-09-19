Томас Тухель: «Левая нога Ди Марии волшебна, а статистика исключительна»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Реалом» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0)

— Это была действительно командная игра как с мячом, так и без него, — цитирует официальный сайт «ПСЖ» Тухеля. — Игроки готовы работать и прогрессировать, мы это доказали.

Ди Мария? Он в течение года показывал, что способен играть на таком уровне. Его левая нога — волшебна, а статистика в «ПСЖ» исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивая и отдавая результативные передачи.

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