Тиагу Силва: «Рад, что «ПСЖ» не потерял голову в матче с «Брюгге»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва после победы над «Брюгге» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда в сложныех играх теряет голову. Однако во вторник, по мнению бразильца, этого удалось избежать.

— Было сложно находить свободное пространство, — цитирует пресс-служба УЕФА Силву. — Обычно в сложные моменты мы немного теряем голову. Очень рад, что сегодня этого не было. Сыграли очень умно.

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