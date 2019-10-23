Тиагу Силва: «Рад, что «ПСЖ» не потерял голову в матче с «Брюгге»
03:07
Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва после победы над «Брюгге» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда в сложныех играх теряет голову. Однако во вторник, по мнению бразильца, этого удалось избежать.
— Было сложно находить свободное пространство, — цитирует пресс-служба УЕФА Силву. — Обычно в сложные моменты мы немного теряем голову. Очень рад, что сегодня этого не было. Сыграли очень умно.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/
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