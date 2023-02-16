Терзич: «Не обошлось без удачи, плюс у «Борусси» особенный вратарь»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здорово выйти победителем. Не обошлось без толики удачи, плюс у нас особенный вратарь. Это особенно сказалось в концовке первого тайма. «Челси» доминировал в атаке, противостоять чему было сложно. Но едва ли надо извиняться после домашней победы в матче 1/8 финала с «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.