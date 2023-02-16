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Терзич: «Не обошлось без удачи, плюс у «Борусси» особенный вратарь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Боруссия» — «Челси» — 1:0. Эдин Терзич.
Фото Reuters

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здорово выйти победителем. Не обошлось без толики удачи, плюс у нас особенный вратарь. Это особенно сказалось в концовке первого тайма. «Челси» доминировал в атаке, противостоять чему было сложно. Но едва ли надо извиняться после домашней победы в матче 1/8 финала с «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Карима Адейеми. «Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036585--dortmund-vs-chelsea/
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