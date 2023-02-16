Жоау Мариу: «Это был очень трудный матч, поэтому «Бенфика» заслуживает поздравлений»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было важно выиграть в гостях у такой крепкой команды. Мы провели хороший матч, забили два гола, но позади только половина. Честно говоря, мне повезло с пенальти, но это часть игры. Главное было победить, и этот гол приблизил нас к нужной цели и вдохновил на второй мяч. Это был очень трудный матч, поэтому мы заслуживаем поздравлений», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.