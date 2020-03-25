Стоичков не верит в возможность проведения финала Лиги чемпионов в условиях пандемии коронавируса

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков отметил, не верит в возможность проведения финала Лиги чемпионов даже после переноса из-за пандемии коронавируса. Финал турнира должен был состояться 30 мая в Стамбуле, но был отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

— Европе будет очень тяжело провести финал Лиги чемпионов, — цитирует Mundo Deportivo. — Посмотрите, как вирус распространяется по Европе... И он еще не дошел в серьезной форме. Например, в Турции было диагностировано 1200 случаев, и только несколько человек умерло, потому что это только начало, а настроение в стране составляет 100 миллионов человек.

И вы действительно верите, что европейский футбол можно будет возобновить? Верите, что финал можно будет провести в Стамбуле, даже если перенести его на июнь? Я пессимист.

Отметим, что Лига чемпионов была приостановлена на стадии 1/8 финала. В 1/4 финала по итогам двухматчевого противостояния успели выйти «Аталанта», «ПСЖ», «Атлетико» и «РБ «Лейпциг», остальные 8 клубов не успели сыграть ответные матчи.