Джеррард: «Онана напоминает мне Эдерсона. Фантастический голкипер»

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о выступлении голкипера «Интера» Андре Онана в полуфинале Лиги чемпионов против «Милана».

«Онана может носить десятый номер, он напоминает мне Эдерсона. Его постоянно прессингуют, но Андре все время смотрится спокойным и собранным. Он может отдавать как длинные, так и короткие передачи. Мне понравилось наблюдать за Онана. Андре — фантастический голкипер», — приводит слова Джеррарда журналист Саймон Филлипс.

Онана впервые в своей карьере вышел в финал Лиги чемпионов, его команда обыграла «Милан» по сумме двух матчей 3:0.