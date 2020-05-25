Стамбульское чудо. 15 лет назад «Ливерпуль» вырвал у «Милана» победу в финале ЛЧ

15 лет назад состоялся самый яркий финал в истории Лиги чемпионов. «Ливерпуль», отыграл у «Милана» три мяча, и праздновал победу в серии пенальти.

После первого тайма матча, который проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле, мерсисайдцы уступали со счетом 0:3 — Мальдини открыл счет уже на первой минуте, а Креспо позднее отличился дублем. Тем не менее, уже через 15 минут после перерыва счет стал равным: от «Ливерпуля» ответили Джеррард, Шмицер и Хаби Алонсо, добивший мяч в ворота после того, как вратарь «Милана» Дида отразил пенальти.

Встреча дошла до серии пенальти, где сильнее оказался «Ливерпуль», выигравший ее со счетом 3:2. Решающий удар оставался за форвардом «Милана» Андреем Шевченко, чей удар отбил Ежи Дудек. Эта победа стала для «Ливерпуля» пятой в истории Кубка и Лиги чемпионов.

Гол-фантом и пушка Джеррарда. Без них не было бы чуда в Стамбуле-2005