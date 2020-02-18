УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов сезона-2019/20
12:18
Опубликовано фото официального мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Фото размещено в официальном Twitter-аккаунте УЕФА.
??? adidas представил мяч Istanbul 20 для плей-офф и финала #ЛигаЧемпионов-2020! ?@adidasfootball pic.twitter.com/fByD0hlCSK— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 18, 2020
Производитель мяча — компания Adidas. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 состоится 30 мая 2020 года в турецком Стамбуле.
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