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УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов сезона-2019/20

12:18
Мяч финала Лиги чемпионов-2020. Фото УЕФА.
Мяч финала Лиги чемпионов-2020. Фото УЕФА.

Опубликовано фото официального мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Фото размещено в официальном Twitter-аккаунте УЕФА.

Производитель мяча — компания Adidas. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 состоится 30 мая 2020 года в турецком Стамбуле.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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