Сон извинился перед Гомешем после гола в Лиге чемпионов. Перед игрой с ним работал психолог

«Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Форвард «шпор» Сон Хын Мин после гола на 57-й минуте встречи посмотрел в камеру и сложил руки в молитве, посвятив забитый мяч хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу, который ранее получил травму.

По информации СМИ, с 27-летним южнокорейским футболистом работал психолог перед матчем с «Црвеной Звездой». Сон испытал шок после травмы Гомеша.

Son Heung-min didn't celebrate his first goal tonight. Instead he looked down the camera and apologised to Andre Gomes. Lovely gesture ? pic.twitter.com/g3UcU8hU2K — ESPN UK (@ESPNUK) November 6, 2019

Напомним, что Гомеш получил перелом правого голеностопа со смещением в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1) в борьбе с Соном и защитником «шпор» Сержем Орье. Португалец был ранее прооперирован и выписан из больницы.

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