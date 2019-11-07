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Сон извинился перед Гомешем после гола в Лиге чемпионов. Перед игрой с ним работал психолог

11:35
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«Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Форвард «шпор» Сон Хын Мин после гола на 57-й минуте встречи посмотрел в камеру и сложил руки в молитве, посвятив забитый мяч хавбеку «Эвертона» Андре Гомешу, который ранее получил травму.

По информации СМИ, с 27-летним южнокорейским футболистом работал психолог перед матчем с «Црвеной Звездой». Сон испытал шок после травмы Гомеша.

Напомним, что Гомеш получил перелом правого голеностопа со смещением в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1) в борьбе с Соном и защитником «шпор» Сержем Орье. Португалец был ранее прооперирован и выписан из больницы.

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Црвена Звезда — Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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