Со следующего сезона в еврокубках будут использовать более широкие линии офсайда

Со следующего сезона видеоассистенты рефери (ВАР) будут использовать более широкие офсайдные линии в Лиге чемпионов и Лиге Европы при просмотре спорных эпизодов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Кроме того, не исключено, что нововведение будет использовано и во время чемпионате Европы-2020.

— Один сантиметр — это не офсайд, — цитирует Sky Sports Чеферина. — Смысл правила не в этом. Вмешательство ВАР в таких случаях ошибочно. Более широкие линии необходимы, поскольку сами линии нарисованы субъективно, при этом один сантиметр может разрушить какой-то команде целый сезон, если судьи примут неверное решение. Я вижу проблему и в игре рукой, но пока не знаю, что именно делать с этим правилом. Мы ведем много обсуждений с руководителями судей по поводу правил игры.